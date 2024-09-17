İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 252'ye çıktı Soykırımcı ​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 252'ye yükseldi.

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AA

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Her geçen gün katliamlarına yenilerini ekleyen İsrail adeta kana domuyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 347 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 41 BİN 252'YE ÇIKTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 252'ye, yaralı sayısının da 95 bin 497'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)