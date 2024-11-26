İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 249'ya yükseldi

AA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinlileri hedef almaya ve zalim politikalarını uygulamaya devam ediyor.

İnsanlık krizinin yaşandığı Gazze'de can kaybı sayısında da her geçen gün artış yaşanıyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 417 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 14 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 44 BİN 249'A YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 249'a, yaralı sayısının da 104 bin 746'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.