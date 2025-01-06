İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 854'e yükseldi

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazzeli Müslümanlara soykırım uygulamaya devam ediyor.

458 gündür devam eden saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 458 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 48 kişinin yaşamını yitirdiği, 75 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 45 BİN 854'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 854'e, yaralı sayısının da 109 bin 139'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.