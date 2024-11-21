İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bini geçti

İHA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinlileri hedef almaya ve zalim politikalarını uygulamaya devam ediliyor.

İnsanlık krizinin yaşandığı Gazze'de can kaybı sayısında da her geçen gün artış yaşanıyor.

Saldırılar sonrası son duruma ilişkin verileri Filistin Sağlık Bakanlığı paylaştı.

SON 24 SAATTE 5 SALDIRI DÜZENLENDİ

412 gündür yoğun saldırılar düzenleyen ve bölgede soykırım faaliyeti yürüten İsrail ordusu, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 71 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 176 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 44 BİN 56'YA YÜKSELDİ

Ayrıca, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 56’ya, yaralı sayısının da 104 bin 268’e yükseldiği duyuruldu.



