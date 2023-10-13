İsrail'in saldırısında yaralanan çocuğun babasına verdiği teselli yürek burktu Gazze'ye hava saldırısında bulunan İsrail, birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. O saldırıda yaralanan çocuğun babasına "güçlü dur" tesellisi gözleri doldurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İsrail ve Filistin arasındaki hararet 7'nci gününde devam ediyor. İki ülke tarafından da ağır kayıplar verilirken, bölgeden vahşet görüntüleri geliyor. Kan gölüne dönen bölgedeki acımasız saldırılar sürüyor. İsrail'in Gazze şeridindeki hava saldırıları sonucunda onlarca kişi can verirken, bir o kadarı da yaralandı. Yaralı çocuk babasını teselli etti Saldırıda yaralanan bir çocuğun babasına verdiği teselli gözleri doldurdu. Yaralı çocuğun "Güçlü dur, endişe etme baba. Bu kadar gözyaşı yeter, ben iyiyim" ifadeleri sosyal medyaya yansıdı.