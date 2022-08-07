Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
415.226
-0.14%
BTXN Coin
8.05
-1.46%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    İsrail'in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi

    Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sürerken yaralı sayısının 203 olduğu, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 32'ye yükseldiği belirtildi. Vefat edenlerin cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.
    • 07.08.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail'in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi

    İsrail, 5 Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.

    Askeri hedefleri vurma bahanesiyle sivilleri katleden işgalci İsrail, saldırılarına gece saatlerinde de devam etti.

    32 kişi hayatını kaybetti

    Filistin’in batısında yer alan bölgede saldırının bilançosu artarken son rakamlara göre 32 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    İsrail'in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi VİDEO

    İsrail in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi #1

    Yüzlerce Filistinli katıldı

    Saldırılarda yaşamını yitiren 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi ve düzenlenen cenaze törenlerine yüzlerce Filistinli katıldı.

    İsrail in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi #2

    Naaşları defnedildi

    Gazze'nin kuzeyinde vefat eden 7 Filistinli, kılınan cenaze namazının ardından Beyt Lahya kabristanında toprağa verildi.

    AA'nın aktarımına göre; Güneyinde ise 8 Filistinlinin naaşı, Bedr Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Refah kabristanına defnedildi.

    İsrail in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi #3

    İsrail in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi #4

    İsrail in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi #5

    İsrail in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi #6

    İsrail in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi #7

    İsrail in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi #8

    İsrail in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi #9


    İlginizi Çekebilir

    Kütahya'da sağanak su baskınlarına sebep oldu
    İç Haber

    Kütahya'da sağanak su baskınlarına sebep oldu

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
    Ekonomi

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

    Görüş Bildir