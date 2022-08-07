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- İsrail'in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi
İsrail'in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi
- 07.08.2022 - 16:00
- Güncelleme : 07.08.2022 - 16:06
İsrail, 5 Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.
Askeri hedefleri vurma bahanesiyle sivilleri katleden işgalci İsrail, saldırılarına gece saatlerinde de devam etti.
32 kişi hayatını kaybetti
Filistin’in batısında yer alan bölgede saldırının bilançosu artarken son rakamlara göre 32 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İsrail'in şehit ettiği 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi VİDEO
Yüzlerce Filistinli katıldı
Saldırılarda yaşamını yitiren 15 Filistinli gözyaşları içinde toprağa verildi ve düzenlenen cenaze törenlerine yüzlerce Filistinli katıldı.
Naaşları defnedildi
Gazze'nin kuzeyinde vefat eden 7 Filistinli, kılınan cenaze namazının ardından Beyt Lahya kabristanında toprağa verildi.
AA'nın aktarımına göre; Güneyinde ise 8 Filistinlinin naaşı, Bedr Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Refah kabristanına defnedildi.