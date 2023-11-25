Çatışmalara verilen aranın ardından İsrail hapishanesindeki 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.
Serbest bırakılanların 24'ü kadın, 15'i sie 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor.
Kalabalıklar tarafından karşılandılar
Özgürlüklerine kavuşanlar, Filistin'in farklı kentlerindeki kalabalıklar tarafından coşkuyla karşılandı.
Filistinliler, yakınlarıyla ve aileleriyle kavuşmanın sevincini yaşadı. Kalabalık gruplar, serbest bırakılan esirlere "Yurdunuza hoş geldiniz" dedi.
İsrail ile Hamas'ın esir takası
İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun isim listesini aldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin adlarının yer aldığı listenin İsrail makamlarına ulaştığı bildirildi.
Kadın ve çocuklardan oluşan 13 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı belirtilen haberde, ikinci grupta daha fazla sayıda çocuğun yer almasının beklendiği ifade edildi.
Çatışmalara 4 gün insani ara
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Netanyahu'nun ofisi: İsrailli esirlerin listesini aldık
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'den serbest bırakılması planlanan ikinci grup İsrailli esirin isimlerinin olduğu listenin alındığını belirtti.
Güvenlik güçlerinin listeyi incelediği belirtilen açıklamada, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.
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