İsrail'in SİHA fabrikasında üretim Filistin yanlısı eylem nedeniyle durduruldu

Filistin yanlısı eylemcilerin işgali nedeniyle İngiltere'nin Leicester kentinde İsrail'e ait bir SİHA fabrikasında 2 gündür üretim yapılamıyor.

İsrail’in Filistin’e saldırılarını protesto etmek isteyen eylemcilerin işgali nedeniyle İngiltere'nin Leicester kentinde İsrail'e ait bir SİHA fabrikasında 2 gündür üretim yapılamıyor.

Palestine Action adlı bir eylem grubu üyeleri Leicester'da Elbit-Thale Systems binasında 19 Mayıs’ta başlattıkları eylem devam ediyor.

Eylemciler kendilerini fabrikanın kapısına zincirlerken 4 kişiyse çatıya çıkarak Filistin bayrağı açtı.

İsrail’in döktüğü kanı simgelemek isteyen protestocular binanın duvarlarını kırmızıya boyadı.

EYLEMCİLERİN AMACI SİHA ÜRETİMİNİ AKSATMAK

Gazze’de de kullanılan Hermes adlı SİHA’ların üretildiği fabrikayı işgal eden grup amaçlarının işleri olabildiğince aksatmak olduğunu belirtti.

Eylem nedeniyle fabrikada 2 gündür üretim yapılamıyor.

İTFAİYECİLER FİLİSTİN YANLISI PROTESTOYA MÜDAHALE ETMEDİ

Leicester'daki bir itfaiyeciler sendikası, çatıdaki protestocuların güvenliğini sağlamak için eylemin olduğu binaya çağrıldı.

İtfaiye Birliği Başkanı Graham Vaux ise, sendikanın "Filistin'le dayanışma ve protesto hakkını desteklediğini" belirterek "Söz konu kişilerin (eylemcilerin) güvenliğinden emin olunduktan sonra, İtfaiye Birliği üyeleri olaydan çekildi." ifadesinde bulundu.