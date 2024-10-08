İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişi yaşamını yitirdi Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, 150 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

AA

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor...

Bu kapsamda, İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi ise yaralandı.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 2 BİN 119'A ULAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 36 kişinin daha hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı aktarılırken, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 119'a, yaralananların sayısının da 10 bin 19'a çıktığı duyuruldu.

SON 24 SAATTE 137 HAVA SALDIRISI

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte 137 hava saldırısı gerçekleştirdiği duyuruldu.

Lübnan hükümetine bağlı Acil İşler Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte 137 hava saldırısı gerçekleştirdiği ve 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan topraklarına düzenlenen hava saldırısı sayısının 9 bin 400'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)