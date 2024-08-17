İsrail'in son saldırılarında 26 Filistinli hayatını kaybetti Gazze'nin farklı yerlerine saldırı düzenleyen İsrail nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ise yaralanın olduğu öğrenildi.

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AA

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

40 bin kilinin hayatını kaybetmesine neden olan ve ateşkes görüşmelerinin ardından "iyi geçtiğini" söylemesine rağmen saldırıları durdurmayan İsrail, Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve El-Acle ailesine ait evi bombaladı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden 17 kişinin naaşı ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

KADIN VE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, hastaneye getirilen 17 cesetten 9'u çocuk 5'i kadın olmak üzere 15'inin El-Acle ailesine ait olduğunu duyurdu.

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampının batısında bir eve düzenlediği saldırıda da 2'si çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nasır Hastanesindeki sağlık kaynakları, güneydeki Han Yunus'un doğusunda Ez-Zenne semtinde at arabasını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğünü aktardı.

Kaynaklar, İsrail'in, Han Yunus kentinin Hamed bölgesi yakınlarında da yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına Quadcopter dron ile ateş açtığını, saldırıda 6 yaşındaki bir çocuğun çadırda uyuduğu sırada başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

HAN YUNUS BOMBALANAN DİĞER BİR ADRES OLDU

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.

Ayrıca görgü tanıkları, İsrail'e ait Quadcopter dronların, Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampına da ateş açtığını ifade etti.

Sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin kuzeyde yer alan Gazze kentinin Es-Sabra bölgesine de yoğun topçu saldırısı düzenlediğini, bölgeye düşen 3 top mermisi sonucu 2 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)