İsrail'in, Suriye'ye saldırılarının ardından bölgede sakinlik hakim

İsrail ordusunun dün Şam'daki Emevi Meydanı'nda yer alan Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasına saldırı düzenledi.

Hava saldırıları sonrası bölgede sakinliğin hakim olduğu görüldü.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Saldırılar sırasında büyük panik yaşanan ve gece saatlerine kadar araç ve yaya trafiğine kapatılan Emevi Meydanı'nda sabah saatlerinden bu yana trafikteki yoğunluk dikkat çekiyor.

Saldırıların ardından hayat normale dönerken, hasarı merak eden bazı siviller bölgeye gelerek binaları inceledi.

"BUNU DA ATLATIRIZ"

Suriye halkının savaşa alışkın olduğunu belirten Ali Bakranlı, "Burası Suriye Genelkurmay Başkanlığı. İsrail, dün buraya 2-3 kere saldırdı. Yaralanan ve ölen oldu.

Saldırmaları önemli değil, biz daha önce çok saldırı gördük, bunu da atlatırız. Herkes sokaklarda ama millette hala korku var" diye konuştu.

"SAVAŞTAN YENİ ÇIKTIK"

Emevi Meydanında yer alan kütüphanenin de saldırılarda hasar gördüğünü ifade eden Muhammed Yeser ise, "Burası Suriye'nin en büyük kütüphanesi. 3 saldırı gerçekleştirildi. İsrail'in vurmasıyla kütüphane zarar gördü.

Şükürler olsun, İsrail'in saldırısı kesinlikle yanlış. Suriyeliler, savaştan yeni çıktı ve daha önce çok savaş yaşadık" ifadelerini kullandı.