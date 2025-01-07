İsrail'in yayınladığı provokatif haritaya Ürdün'den sert eleştiri

AA

Skandal paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını İsrail'in "tarihi sınırları" içinde gösteren bir harita yayınlandı.

Bunun üzerine Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

ULUSLARARASI NORM VE YASA VURGUSU

Açıklamada, bu tür provokatif adımların, İsrail'in, Filistinlilerin, 4 Haziran 1967 sınırları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma haklarını inkar eden girişimlerinin bir parçası olduğu belirtilerek söz konusu eylem kınandı.

Açıklamada, "İsrail hükümetindeki aşırılık yanlılarının benimsediği ve yaydığı bu tür iddialar ve hayallerin, şiddet ve çatışma döngülerinin devamını teşvik ettiği ve uluslararası normlara ve yasalara açıkça aykırı olduğu" ifade edildi.

ÇATIŞMALARI KÖRÜKLEDİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ

Ürdün Dışişleri, "bunun, bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi sonuçları olabileceği konusunda uluslararası toplumun net bir duruş sergileyerek bu tür davranışları kınaması gerektiğini" belirtti.

İsrail hükümetinden bu tür kışkırtıcı davranışları ve İsrailli yetkililerin yaptığı provokatif açıklamaları derhal durdurmasını talep eden Ürdün Dışişleri, söz konusu açıklamaların sadece aşırılık yanlılarının zihinlerinde yer bulduğunu ve çatışmaları körüklediğini, uluslararası güvenlik ve barışı da tehdit ettiğini vurguladı.