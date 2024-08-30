İsrail'in yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

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AA

İsrail ordusu, Han Yunus kentine bağlı Absan el-Kebire beldesinde bir evi insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.

İsrail'in düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda ise yaralı olduğu öğrenildi.

Han Yunus'un el-Fahhari beldesinde de eve düzenlenen hava saldırısı sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bilgisi verildi.

Görgü tanıkları da İsrail topçu birliklerinin, Han Yunus'un batı kesimi ve Dar Selam Hastanesi muhitini topçu atışlarıyla hedef aldığını aktardı.

CENAZELER AKSA HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir grup vatandaşı İHA'yla hedef aldı. Söz konusu saldırıda ölen bir kişinin cansız bedeni ile birkaç yaralı, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde de İHA'yla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Deyr el-Belah kentinin doğusunda konuşlanan İsrail zırhlı araçlarından vatandaşların evlerine ateş açılmasıyla bir kişi yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in İHA'yla bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail'in Ebu Neda ailesine ait eve hava saldırısı düzenlemesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

7 EKİM'DEN BU YANA SALDIRILAR DURMUYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)