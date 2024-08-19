İsrail saldırılarında 8 aylık bebek can verdi İsrail'in Han Yunus kentine bulunan çadırlara düzenlediği hava saldırısında, birçok kadın ağır yaralanırken, 8 aylık bir bebek ise yaşamını yitirdi.

AA

İsrail'in 7 Ekim'de kanlı saldırılar düzenlediği Gazze'de katliam her geçen gün daha da büyüyor.

Aylardır yaşanan insani krize rağmen masumları katletmeye devam eden İsrail ordusu, kanlı saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

İsrail ordusu bu sefer Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir çadırları hedef aldı.

8 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'de bulunan bir hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, ait insansız hava araçlarından açılan ateşte, 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti, çok sayıda kadın ise yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Han Yunus'un batısındaki Hamed bölgesi ve çevresine yöneldi.

OTOMATİK SİLAHLARLA ÇADIRLARI TARADILAR

Askeri araçlardan, Hamed'deki yeni saldırı noktası yakınında bulunan Asda bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına otomatik silahlarla ateş açıldı.

TAHLİYE ÇAĞRILARI YİNELENDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istedi.

Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)