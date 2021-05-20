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    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın

    'İsrailli Yahudiler İsrail ırksal ayrımcılığa son verilmesini istiyor' başlıklı imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 300 İsrail vatandaşı Yahudi katıldı.
    • AA
    • 20.05.2021 - 03:31
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    İsrail'in Filistin'e yönelik işgal ve sürgün politikasına İsrailli Yahudiler de tepki gösteriyor.

    ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

    İsrailli Yahudiler olarak hükümetin eylemlerine karşı çıktıkları ve Yahudi üstünlüğü sistemini kabul etmeyi reddettikleri aktarılan kampanya bildirisinde, uluslararası topluma İsrail saldırılarını durdurmak ve Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs, El-Celil, Negev, Lid, Yafa ve Hayfa'daki Filistinlileri savunmak için acilen müdahalede bulunma çağrısı yapıldı.

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #1

    "FİLİSTİNLİLER, KUDÜS'TEN SÜRGÜN EDİLİYOR"

    Son haftalarda İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini ele geçirme ve Yahudi yerleşimcileri o evlere yerleştirme girişimlerini artırdığı belirtilen bildiride, tüm bunların da 1967'de başlayan kenti Yahudileştirme çalışmaları kapsamında yapıldığı kaydedildi.

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #2

    "İSRAİL GÜÇLERİ, RAMAZAN'DA MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRDI"

    İsrail güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya saldırılarını artırdığı, Yahudi yerleşimcilere de Batı Şeria, Kudüs ve 1948 topraklarında Filistinlilere saldırmak için yeşil ışık yaktıkları aktarılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #3

    "BİZ BU AÇIKLAMAYI YAPARKEN, BİR TAKLİAM DAHA YAPILIYOR"

    "Biz bu açıklamayı yaparken İsrail Gazze'de bir katliam daha yapıyor. Diğer yandan, arabulucuların Hamas'la ateşkes için müzakere çağrılarının çoğunu reddetti. Gazze'deki mahalleleri bombalamaya devam ediyor. İnsanlık dışı abluka da sürüyor."

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #4

    İSRAİL'E KARŞI BOYKOT ÇAĞRISI

    Bildiride ayrıca, BDS (İsrail’e karşı Boykot, Yatırımı Geri Çekme ve Yaptırım Hareketi) olarak bilinen yaptırımların uygulanması, Filistinlilerin dönüş hakkını vermek ve adil bir çözüme ulaşmak için çaba sarf edilmesi istendi.

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #5

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #6

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #7

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #8

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #9

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #10

    İsrailli 300 Yahudiden ırkçılığa karşı kampanya: Boykot ve yaptırım uygulansın #11

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