İsrailli aktivistler, BAE ve Bahreyn bayrakları yerine Filistin bayrağını astı

İsrailli aktivistler, BAE ve Bahreyn bayrakları yerine Filistin bayrağını astı

İsrailli bir grup aktivist, Netanya kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrağını indirdi.

İsrail ile BAE ve Bahreyn, ABD'nin arabuluculuğu ile Beyaz Saray'da, normalleşme anlaşmasını imzalamıştı.

İsrail'deki Netanya belediyesi, anlaşma imzalanmasının ardından kentin caddelerinde İsrail bayrakları başta olmak üzere ABD, BAE ve Bahreyn bayraklarını dalgalandırdı.

BAYRAKLARI İNDİRDİLER

Anlaşmaya tepki gösteren İsrailli bir grup aktivist ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrağı indirerek yerine Filistin bayrağını astı.

Aktivistlardan bir kişi, 'Barış yapmamız gereken ülkenin bayraklarını astık. Keşke gerçek komşularımızla bir anlaşma yapsak' dedi.

İsrailli aktivistler, BAE ve Bahreyn bayrakları yerine Filistin bayrağını astı