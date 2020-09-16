Dolar
7.4923
0.032%
Euro
8.894
0.2073%
Altın
1965.14
0.5639%
Borsa
1112.72
0.1331%
G. Altın
473.062
0.483%
Bitcoin
81622.17
-0.4818%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    İsrailli aktivistler, BAE ve Bahreyn bayrakları yerine Filistin bayrağını astı

    İsrailli bir grup aktivist, Netanya kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrağını indirdi.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 13:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İsrailli aktivistler, BAE ve Bahreyn bayrakları yerine Filistin bayrağını astı

    İsrail ile BAE ve Bahreyn, ABD'nin arabuluculuğu ile Beyaz Saray'da, normalleşme anlaşmasını imzalamıştı.

    İsrail'deki Netanya belediyesi, anlaşma imzalanmasının ardından kentin caddelerinde İsrail bayrakları başta olmak üzere ABD, BAE ve Bahreyn bayraklarını dalgalandırdı.

    BAYRAKLARI İNDİRDİLER

    Anlaşmaya tepki gösteren İsrailli bir grup aktivist ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrağı indirerek yerine Filistin bayrağını astı.

    Aktivistlardan bir kişi, 'Barış yapmamız gereken ülkenin bayraklarını astık. Keşke gerçek komşularımızla bir anlaşma yapsak' dedi.

    İsrailli aktivistler, BAE ve Bahreyn bayrakları yerine Filistin bayrağını astı

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir