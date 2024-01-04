İsrailli asker, kendi ordusundan ekipman çaldı Hırsızlık yapan asker önce öldürülen askerin bilgisayarını çaldı. Aynı asker, bu kez yönünü konteynerdeki ekipmana çevirdi.

AA

İsrail ordusu, hırsızlık vakasıyla çalkalanıyor.

İsrailli bir asker tarafından peş peşe yapılan hırsızlıklar, orduyu alarm durumuna geçirdi.

Konteynerden ekipman hırsızlığı

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, söz konusu İsrailli askerin 11 Ekim'de nerede olduğu belirtilmeyen orduya ait üsteki konteynerlerden birine girdiği belirtildi.

Kimliği açıklanmayan askerin konteynerdeki ekipmanı çaldığı ifade edildi.

Öldürülen askerin bilgisayarını çaldı

Söz konusu askerin 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen bir başka askerin şahsı bilgisayarını da çaldığı kaydedildi.

Haberde, olayın nasıl ortaya çıkarıldığı veya söz konusu askerin gözaltına alınıp alınmadığı, çalınan ekipmanın türü gibi bilgilere yer verilmedi.

İsrail ordusu, son 24 saatte 19 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, son 24 saatte 15’i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 19 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı.

7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 290'dan 2 bin 309’a yükseldi.

Buna göre dün 991 olan Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında yaralanan asker ve subay sayısı, bugün 15 artarak bin 6 olarak güncellendi.

İsrail ordusu, diğer 4 asker ve subayın nerede yaralandığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)