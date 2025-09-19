İsrailli askerden soykırım itirafı: Kaç çocuk öldürdüm bilmiyorum, artık ölümleri saymıyorum

Katil İsrail ordusunda görev alan askerler, soykırım itirafında bulundu.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Gazze'deki soykırımda görev alan ve birçok sivili ve çocuğu öldüren katil İsrail askerleriyle yaptığı röportajları yayınladı.

"2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM, HER YERDE KAN VARDI"

Gazze'deki soykırımda payı olan katil askerlerden biri, 2 çocuğu nasıl öldürdüğünü anlattı:

Beyt Lahya’da yanlış hedefe ateş açtık. Ardından yerde 8-10 yaşlarında 2 çocuğun cansız bedenini gördüm. Her yerde kan vardı. Bunun benim yüzümden olduğunu biliyordum. Makineli tüfekle ateş açmıştım

"ARTIK ÖLÜMLERİ SAYMIYORUM, ÇOK SAYIDA ÇOCUK ÖLDÜRDÜM"

Bir başka katil keskin nişancı ise her gün yardım dağıtımlarında sivilleri vurduğunu ve onlarca kişiyi öldürdüğünü itiraf etti: