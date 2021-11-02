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    İsrailli bakan Karine Elharrar, BM İklim Konferansı’na tekerlekli sandalyesi ile katılamadı

    Enerji Bakanı Elharrar, BM İklim Konferansı’na tekerlekli sandalyesi ile katılamayınca, ulaşım için sağlanan araçların tekerlekli sandalyeli kişilere uygun olmamasına tepki gösterdi.
    • AA
    • 02.11.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 10:04
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    İsrailli bakan Karine Elharrar, BM İklim Konferansı’na tekerlekli sandalyesi ile katılamadı

    İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, İskoçya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na alana ulaşım için sunulan araçların tekerlekli sandalyeli kişilere uygun olmaması nedeniyle iştirak edemedi.

    Enerji Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, konferansı düzenleyen yetkililerin, yaklaşık 2 saat boyunca, tekerlekli sandalyeye mahkum Elharrar'ın geldiği araçla toplantının yapıldığı alana gitmesine izin vermediği belirtildi.

    OTELE GERİ DÖNDÜ

    Yetkililerin, Elharrar'a ulaşım için başka bir araç önerdiği ancak bu aracın da tekerlekli sandalye kullanan kişilere uygun olmadığı ifade edildi.

    Bunun üzerine kas distrofisi olan Elharrar'ın kaldığı otele geri döndüğü kaydedildi.

    İsrailli bakan Karine Elharrar, BM İklim Konferansı’na tekerlekli sandalyesi ile katılamadı #1

    BM’YE TEPKİ GÖSTERDİ

    Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İsrailli Bakan Elharrar, zirveyi organize eden BM'ye tepki gösterdi.

    Elharrar, "2021'de engelliler için erişilebilirliği teşvik eden BM'nin kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü." ifadesini kullandı.

    BAŞBAKAN BENNET, ELHARRAR’IN ARACININ KENDİ KONVOYUNA KATILMASI TALİMATINI VERDİ

    Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, İklim Değişikliği Konferansı'na katılan Başbakan Naftali Bennett'in, olayı duyduktan sonra Elharrar'ı telefonla arayarak bunun kabul edilmez olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

    Bennett'in, salı günkü toplantıya giderken Elharrar'ın aracının da kendi konvoyuna dahil edilmesi talimatını verdiği kaydedildi.

    İsrailli bakan Karine Elharrar, BM İklim Konferansı’na tekerlekli sandalyesi ile katılamadı #2

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