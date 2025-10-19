İsrailli Bakan Katz: Hamas ağır bedeller ödeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ordusundan yapılan bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı iddia edildi.

Ordunun buna karşılık bölgeye saldırılar başlattığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise, Hamas'ın ateşesi ihlal ettiğini iddia etti.

Katz yaptığı açıklamada, "Hamas'ın, İsrail'in askerlerini korumaya ve onlara zarar gelmesini önlemeye kararlı olduğunu zor yoldan öğreneceğini" savundu.

"HAMAS AĞIR BEDELLER ÖDEYECEK"

İsrail ordusuna Gazze'deki "hedeflere" karşı "sert şekilde hareket etmesi" talimatı verdiklerini hatırlatan Katz, "Hamas, her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyecek ve mesaj anlaşılmazsa, tepkilerin şiddeti artacaktır." dedi.