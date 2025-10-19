Abone ol: Google News

İsrailli Bakan Katz: Hamas ağır bedeller ödeyecek

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek "Hamas, ağır bedel ödeyecek" tehdidinde bulundu.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 16:38
  • İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ederek, ağır bedeller ödeyeceğini belirtti.
  • İsrail ordusu, Gazze'deki Refah bölgesinde kendilerine ateş açıldığını ve karşılık olarak saldırılar başlattıklarını bildirdi.
  • Katz, Hamas'ın ihlalleri devam ettikçe tepkilerin daha sert olacağını söyledi.

İsrail ordusundan yapılan bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı iddia edildi.

Ordunun buna karşılık bölgeye saldırılar başlattığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise, Hamas'ın ateşesi ihlal ettiğini iddia etti.  

Katz yaptığı açıklamada, "Hamas'ın, İsrail'in askerlerini korumaya ve onlara zarar gelmesini önlemeye kararlı olduğunu zor yoldan öğreneceğini" savundu.

"HAMAS AĞIR BEDELLER ÖDEYECEK"

İsrail ordusuna Gazze'deki "hedeflere" karşı "sert şekilde hareket etmesi" talimatı verdiklerini hatırlatan Katz, "Hamas, her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyecek ve mesaj anlaşılmazsa, tepkilerin şiddeti artacaktır." dedi.

