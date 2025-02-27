İsrailli esire ait olmadığı öne sürülen cenaze Gazze'ye iade edildi

AA

İsrail ve Hamas arasındaki son esir takası anlaşması kapsamında, 20 Şubat 2025'te Hamas, dört İsrailli esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç'a teslim etmişti.

Bu cenazeler arasında Shiri Bibas, Ariel Bibas, Kfir Bibas ve Oded Lifshitz'in cenazeleri bulunuyordu.

Ancak, İsrail ordusu, teslim edilen cenazelerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığını ve kimliği belirsiz bir ceset olduğunu belirtmişti.

HAMAS AÇIKLAMA YAPTI

Hamas, cenazelerin karışma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını ve bu durumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanmış olabileceğini ifade etmişti.

İki taraf arasında kısa süreli bir çatışmaya neden olan kriz kısa sürede çözüldü ve esir takasının son halkası tamamlandı.

YANLIŞ CENAZE HAMAS'A TESLİM EDİLDİ

Son olarak, cenaze, kimlik tespiti sonrası Gazze'ye geri gönderildi.

Kızılhaç ekipleri tarafından Gazze'nin kuzeyine taşınan cenaze, Hamas yetkililerine teslim edildi.