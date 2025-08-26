İsrailli eski istihbaratçı: Netanyahu'nun amacı kendi siyasi bekası

Eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, İsrail'deki 103 FM'e yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun stratejisinin vakit kazanmak olduğunu bu nedenle de ateşkes müzakerelerini yürüten heyetin nereye gideceğine ya da heyete kimin başkanlık edeceğine bir türlü karar vermediğini dile getirdi.

"ONUN DERDİ İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ YA DA ÇIKARI DEĞİL, KENDİ SİYASİ BEKASI"

Yadlin, "Başbakan, tabii eğer onun için önemliyse bizi ikna etmeli. Çünkü bana öyle geliyor ki artık İsrail kamuoyunu ve hatta Genelkurmay Başkanı'nı (Eyal Zamir) bile dikkate almıyor. Onun derdi İsrail'in güvenliği ya da çıkarı değil, kendi siyasi bekası." dedi.

Tüm dünyanın savaşın durmasını istediğini ve Başbakan'ın da gerçekten bunu istiyorsa, kısmi anlaşmaya başvurabileceğini ifade eden Yadlin, hükümetin, aylar önceden ateşkesi masaya koyması gerektiğini savundu.

"İSRAİL KOZLARINI KULLANMIYOR"

İsrail'in elinde baskı olarak kullanabileceği kozlar olduğunu ancak bunu kullanmadıklarını söyleyen Yadlin, "Hamas, silahsızlanmayı ve İsrail'in Gazze güvenliğini kontrol altına almasını kabul etmeyecek ama bence diğer tüm şartları kabul edecek. Sivil yönetimden vazgeçecek, tüm esirlerin iade edilmesini ve İsrail'in Gazze'nin yeniden inşası üzerinde bir miktar kontrole sahip olmasını kabul edecek." diye konuştu.