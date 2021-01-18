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    İsrailli haham: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz

    İsrail'de Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı haham, takipçilerine "onları eşcinsel yapabileceği" gerekçesiyle koronavirüs aşısı olmaktan kaçınmaları çağrısı yaptı.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 13:47
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    İsrailli haham: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz

    İsrail'de Ultra-Ortodoks Haham Daniel Asor'un "Koronavirüs aşısı olursanız eşcinsel olursunuz" çağrısı tepkilere neden oldu.

    Sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan Haham Daniel Asor, aşılama çabalarının "yeni bir dünya düzeni kurmaya" çalışan "küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin" parçası olduğunu iddia etti.

    TEZAT OLUŞTURDU

    Haham Asor'un aşı ve eşcinsellik arasında bir bağlantı olduğu iddiası, koronavirüs aşısı vurdurmak için gönüllü olmaya çağıran önde gelen ortodoks hahamların açıklamalarına tezat oluşturduğu belirtildi.

    İsrailli haham: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz #1

    "YENİ ÜYELERİMİZİ BEKLİYORUZ"

    Öte yandan, LGBT hakları grubu Havruta da Asor'un yorumlarına cevaben “Şu anda eli kulağındaki yeni üyelerimizi karşılamaya hazırlanıyoruz.” dedi.

    225 BİN KİŞİYE İKİNCİ AŞI VURULDU

    İsrail, mart ayı ortalarına kadar 9 milyon vatandaşının 5 milyonunu aşılamayı ve ekonomisini yeniden açmayı hedefliyor. İki milyondan fazla İsrailli çoktan ilk doz aşıyı yaptırdı, yaklaşık 225 bin kişiye de ikinci doz aşılar vuruldu.

    İsrailli haham: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz #2

    İsrailli haham: Aşı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz #3

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