İsrailli heyet, Suudi Arabistan'a giriş vizesi alamadı Riyad yönetimi, konferansa katılmak isteyen İsrail heyetine gerekli izni vermedi.

Tahran yönetimiyle normalleşme kararı alan Riyad, İsrail'e yönelik dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü konferansının düzenlendiği Suudi Arabistan, İsrailli heyete ülkeye giriş vizesi vermeyi reddetti.

İsrail heyetine vize vermediler

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, konferansa davet edilen İsrail heyetine vize verilmedi.

Bloomberg'ün haberinde de Riyad yönetiminin, bu tutum için bir neden göstermediği, BM'nin "örgütün tüm üyelerine eşit muamele" talebine rağmen böyle bir tavır sergilendiği ifade edildi.

Riyad'dan açıklama yok

Suudi Arabistan makamlarından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünya Turizm Örgütü'nün, 18 ülkedeki 32 turistik köy hakkında düzenlediği iki gün sürecek konferans, dün Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde başlamıştı.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Suudi Arabistan-İran normalleşmesi

Ayrıca Suudi Arabistan ile İran'ın 7 yıl aranın ardından 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varması, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki "normalleşme ihtimallerini" olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

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İsrail uçaklarına hava sahasını açtı

Suudi Arabistan, geçen yıl, İsrail hava yollarına ve İsrail ile iki yönlü çalışan hava yolu şirketlerine hava sahasını açmıştı.

Riyad yönetimi, İsrailli hava yolu şirketleri El Al, Arkia, Israir şirketlerine hava sahasını kullanması için izin vermişti. Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e ulaşacak diğer hava yolu şirketlerine de açtığı belirtilmişti.

Bu gelişmenin ardından İsrail'den Uzak Doğu'ya ve aksi yönde yapılan uçuşların sürelerinin kısalacağına dikkat çekilmişti.