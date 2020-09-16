İsrail-BAE arasında yapılan anlaşma sonrasında, İsrailli iş adamı Haim Saban çirkin ifadeler kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ardından Bahreyn ile vardığı ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmaların imza töreni, Beyaz Saray'da düzenlendi.

Anlaşmalar kapsamında, ilk ticari uçuş yapıldı.

Suudi Arabistan ilk kez bir İsrail uçağına hava sahasını kullandırdı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankları arasında yeni mutabakat zaptı imzalandı.

"FİLİSTİNLİLERE ATILAN BİR KEMİKTİ"

BAE-İsrail arasında yapılan anlaşmada rolü olan İsrail asıllı iş adamı Haim Saban anlaşmayla ilgili yorum yaptı.

Saban, "Anlaşma, barışa karşılık F-35'lerin satılmasını içeriyor. İlhakı durdurmak Filistinlileri yatıştırmak için Filistinlilere atılan bir kemikti." ifadelerini kullandı.

İsrailli İş adamı Haim Saban, Filistinlilerle ilgili çirkin sözler kullandı VİDEO



BAE'YE F-35 SATIŞI

ABD, anlaşma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 uçakları dahil yeni gelişmiş silahların satışı için yardımcı olacak.

FİLİSTİN YOK SAYILDI

Anlaşma, Filistin açısından büyük bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. Filistin'e göre Bahreyn ve BAE, Kudüs'ün bölünmeden İsrail'in başkenti olarak kabul edildiği Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etti.

İsrail, BAE ve Bahreyn arasında anlaşma imzalandı VİDEO

