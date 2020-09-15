İsrailli model Bar Refaeli vergi kaçırmaktan suçlu bulundu

İsrail mahkemesi, Bar Refaeli’yi dokuz ay toplum hizmetine mahkum ederken, annesi Zipi Refaeli’yi 16 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dünyaca ünlü model Bar Refaeli’nin vergi kaçakçılığı davası sona erdi.

Süper model, Tel Aviv Adliyesi’nde yapılan duruşmaya annesi ve babasıyla katıldı.

35 yaşındaki model ve annesi duruşmada, 10 milyon dolara yaklaşan gelir üzerinden vergi kaçırmaktan suçlu bulundu.

AYRICA 1.5 MİLYONLUK CEZA

Anne kıza devlete ödeyecekleri yüklü vergi borcuna ek olarak 1.5 milyon dolar da para cezası uygulanacak.

Anne Zipi Refaeli hapis cezasını önümüzdeki hafta çekmeye başlayacak.

İddianamede, Bar Refaeli’nin İsrail’de geliri üzerinden vergi ödemekten kaçmak için yurt dışında ikamet ettiğini öne sürdüğü ve 2009 ile 2012 yılları arasında 7.2 milyon dolar kazandığı yer aldı.

GELİRİNİ BİLDİRMEDİ

Modelin İsrail’deki iş temsilcisi olan annesi de geliri bildirmeyerek vergi kaçırmakla suçlandı.