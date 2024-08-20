İsrailli müzakereciler: Netanyahu ateşkes görüşmelerini bilerek sabote ediyor İsrail basınına göre, müzakerecilerin Netanyahu'nun esir takası görüşmelerini kasıtlı olarak sabote ettiğini düşündükleri belirtildi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in resmi televizyon kanalı KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun koşulları nedeniyle esir takası ve ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girdiği değerlendirildi.

KAN'a konuşan ve ismi açıklanmayan müzakere heyeti yetkilileri, esir takası ve ateşkes görüşmelerindeki tıkanıklıktan Netanyahu'yu sorumlu tuttuklarını ifade etti.

"NETANYAHU'NUN AMACI GÖRÜŞMELERİ HAVAYA UÇURMAK"

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru ile Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerine yönelik bugün yaptığı açıklamayı anımsatan yetkilinin,

Netanyahu'nun açıklaması müzakereleri havaya uçurmayı amaçlıyor, başka açıklaması yok. Başbakan, bir sonraki zirve öncesinde Philadelphi Koridoru ve Netzarim için çözümler üzerinde çalıştığımız kritik bir dönemde olduğumuzu biliyor.

ifadelerini kullandığı belirtildi.

"GÖRÜŞMELERDE İLERLEME OLMASINA RAĞMEN.."

İsrailli yetkilinin Netanyahu'nun müzakerelerde "ilerleme" olduğunu bildiğini ancak buna rağmen tam tersine açıklamalar yaptığına dikkati çektiği kaydedildi.

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esir ailelerinin temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede, Netzarim Koridoru ile Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail askerlerini çekmeyeceklerini söylemişti.

Görüşmeye ilişkin İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun temsilcilere Tel Aviv ile Hamas arasında bir esir takası mutabakatı olacağından emin olmadığını söylediği aktarılmıştı.