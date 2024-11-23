İsrail ile Lübnan arasında çatışmalar sürerken İsrailli tarihçinin Lübnan'da ölümüne ilişkin Lübnan Kültür Bakanı Murtaza'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
71 yaşındaki İsrailli tarihçi Zeev Erlich, Lübnan'ın güneyindeki Sur ilinde Şema Kalesi yakınlarında 20 Kasım'da öldürüldü.
Lübnan Kültür Bakanı Murtaza, Zeev Erlich hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"ŞİMON PEYGAMBER'İN TÜRBESİ YAKINLARINDA ÖLDÜRÜLMESİ MANİDAR BİR OLAY"
Murtaza, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
Talebimiz doğrultusunda, UNESCO'nun Şema Kalesi'ne İsrail'in saldırılarına karşı açıkladığı karardan bir gün sonra, Siyonist Zeev Erlich'in Şimon Peygamber'in türbesi yakınlarında öldürülmesi manidar bir olay.
"AMACI, İSRAİL TOPRAKLARIYLA İLGİLİ TARİHİ BİR KANIT ARAYIŞIDIR"
UNESCO'nun kararının İsrail tarafından ihlal edildiğini belirten Murtaza, saldırıların İsrail'in "uluslararası topluma, örgütlere ve sözleşmelere değer vermeyerek kibrini gösterdiğini" aktardı.
Murtaza, "Bu sahte askerin (Zeev Erlich) Şimon Peygamberin türbesine girmesinin amacı, İsrail topraklarıyla ilgili tarihi bir kanıt arayışıdır." ifadesinde bulundu.
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