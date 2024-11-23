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İsrailli tarihçi, tarihi eserleri yağmalamak üzere bulunduğu Lübnan'da öldürüldü

İsrailli tarihçi, tarihi eserleri yağmalamak üzere bulunduğu Lübnan'da öldürüldü İsrailli tarihçi Zeev Erlich'in öldürülmesine ilişkin konuşan Lübnan Kültür Bakanı Murtaza, Siyonist Zeev Erlich'in Şimon Peygamber'in türbesi yakınlarında öldürüldüğünü bildirerek "Amacı, İsrail topraklarıyla ilgili tarihi bir kanıt arayışıdır." dedi.