İsrailli Tümgeneral İsrael Ziv'den çarpıcı İsrail yorumu İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarına ilişkin konuşan İsrail ordusunda eski bir Tümgeneral olan İsrael Ziv, ülkesinin en kısa sürede ordan çıkması gerektiğine dikkat çekti.

İHA

Programında İsrail ordusunun Eski Gazze Tümeni Komutanı olan Ziv'in makalesini gündemine getiren İsrail Kanal 12 televizyonu, Ziv'in, ülkesinin Gazze Şeridi'nde askıda kaldığını ve mümkün olan en kısa süre içinde oradan çıkması gerektiğini açıkladı.

"Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın bizzat kendisinin, Netanyahu ve hükümetinin istikrarının kaynağı haline geldiğini" belirten Ziv, "Tarihimizdeki en uzun ve en yıpratıcı olan bu savaşın 12'nci ayındayız" dedi.

"İSRAİL KAN KAYBEDİYOR"

İsrail'in güvenlik açısından yalnızca iyileşmez bir durumda kalmadığını bilakis daha da düğümlendiğine dikkat çeken Ziv, ötesinde ufukta bir savaşın sonunun görünmediğini belirtti.

"İsrail Gazze'de askıda kaldı ve kan kaybediyor." diyen Ziv, İsrail ordusunun mümkün olan en kısa süre içinde Gazze Şeridi'nden çıkması gerektiğini vurguladı.

Philadelphi Koridoru'nda kesinlikle aktif olan hiçbir tünelin olmadığını belirten Ziv, Netanyahu'nun bu konudaki ısrarının da bir hile olduğunu iddia etti.

"ASKERLERİMİZİN HAYATINA MAL OLUR"

Ziv, Gazze'yi büyük bir bataklığa benzeterek, şu sözleri sarf etti:

Pratik anlamda Gazze büyük bir bataklıktır ve İsrail ordusu bunun büyük bir bölümünü kurutmak için elinden geleni yaptı, ancak Hamas rejimini değiştirmeden çatışmaların devam etmesi herhangi bir gerçek sonuca yol açmaz.



Realitede büyük bir sonuç getirmeksizin, askerlerimizin hayatına mal olur.

"VAR OLAN DURUMU DAHA DA ÇÖZÜLEMEZ HALE GETİRECEKTİR"

Ziv, Lübnan'a karadan bir müdahalenin sınırlı bir şekilde dahi olsa tehlikesine dikkat çekerek şöyle konuştu:

Bir çıkış stratejisi olmaksızın Lübnan'a karadan giriş ihtimali, sınırlı dahi olsa, var olan durumu daha da çözülemez hale getirecektir.

Ayrıca, Ziv, İsrail'in Lübnan'a girişinin Hizbullah'ı ateşkese itmeyeceğini bilakis İsrail'e daha fazla füze ve insansız hava aracı yollamaya iteceğini bildirerek, İsrail'in orada da askıda kalacağı uyarısı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)