İsrailli uzmanlar: Netanyahu döneminde Türkiye'yle ilişkiler güçlenecek

Tel Aviv'in, Lapid döneminde temeli atılan ilişkileri yeni dönemde sürdürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına ve Netanyahu'nun seçim sürecindeki tavrına işaret edildi.

İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden, kesin olmayan sonuçlara göre Binyamin Netanyahu zaferle çıktı.

Netanyahu liderliğindeki blok, hükümet için 120 sandalyeli Meclis'te yeterli çoğunluğu sağladı.

İsrailli uzmanlar, Türkiye ile gelişen ilişkiler konusunda Netanyahu'nun, selefi Yair Lapid'in attığı adımları sürdüreceği görüşünde hemfikir.

Yeni dönemde İsrail'in dış politikası

Kudüs İbrani Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Jonathan Freeman ve Tel Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Emmanuel Navon, yeni dönemde Tel Aviv'in dış politikasını değerlendirdi.

İsrail'de Değişim Koalisyonu'nun iktidarda olduğu dönemde, Türkiye ve İsrail karşılıklı ilişkileri geliştirmek için birçok adım attı.

Türkiye ile İsrail arasında karşılıklı ziyaretler

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un marttaki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayısta İsrail'i ziyareti ve Başbakan Yair Lapid'in haziranda Türkiye'yi ziyareti izledi.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atama kararını açıkladı.

Lapid döneminde temeli atılan ilişkiler devam edecek

AA'nın haberine göre, Netanyahu'nun iktidara geldiği tabloda, Ankara ile ilişkilerde nasıl bir tutum izleyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'deki seçim sonuçlarının ardından, "Değerlere saygı gösterildiği sürece, kazan kazan diplomasisiyle sadece Türkiye ve İsrail değil tüm bölge kazançlı çıkacaktır." dedi.

İsrailli uzmanlar, Netanyahu hükümetinin, Lapid döneminde Türkiye-İsrail arasında karşılıklı büyükelçi atama kararına varan ilişkileri sürdüreceği ortak fikrini paylaştı.

"Türkiye ile ilişkiler gelişecek"

Freeman, Netanyahu döneminde de Türkiye ile ilişkilerin "gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceği" görüşünü belirterek, Netanyahu cephesinin seçim kampanyası döneminde Türkiye ile gelişen ilişkileri eleştirecek açıklamalardan kaçındığına dikkati çekti.

Türkiye'nin NATO üyesi olması, ABD'nin de bu adımı memnuniyetle karşılaması unsurlarının Tel Aviv'in Türkiye yaklaşımına etki edeceğini belirten Freeman, "iki ülke arasındaki yakınlaşmanın süreceği" değerlendirmesinde bulundu.

"Yakınlaşmanın altını oyacak adımlardan kaçınacak"

Türkiye ile ilişkiler konusunda Navon, iki ülkenin karşılıklı büyükelçi atama kararının ardından Netanyahu'nun da Türkiye konusunda "pragmatik ve temkinli davranacağını" söyledi.

Navon, Netanyahu'nun "iki ülke arasındaki yakınlaşmanın altını oyacak adımlardan kaçınacağını" belirtti.