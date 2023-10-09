İsrailli uzmanlardan Aksa Tufanı yorumu: İsrail istihbaratının çöküşü İsrailli uzman ve analistler, Gazze'deki Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırıyı, "İsrail istihbaratının çöküşü" şeklinde vurgulayarak uzun süre devam edecek etkileri olacağını ifade etti.

AA

İsrail'de 7 Ekim tarihi itibariyle sıcak dakikalar yaşanıyor...

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını duyurdu.

Bu kapsamda da Tel Aviv'in kuzeyine kadar yüzlerce roket atışı gerçekleşti ve Hamas güçleri şehre sızdı.

Sderot şehrine giren Hamas güçleri, İsrail güçleriyle çatışmaya başladı.

Bölgede tansiyon artarken Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim yerlerine sızarak çok sayıda İsrailliyi rehin aldı.

Hamas'ın, Gazze'de İsrail ile savaşa girme niyeti taşımadığı yönündeki kanaatin hakim olduğu bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, dünyada büyük yankıya sebep oldu.

İsrail gazeteleri konuyu istihbarat çöküşü olarak ele aldı

Bölgede karşılıklı saldırılar sürerken İsrail gazeteleri, saldırının başlamasıyla birlikte istihbaratın çöküşünü ve saldırının 6 Ekim Savaşı ile benzer yönlerini ifade etti.

İsrail Maariv gazetesi, 7 Ekim'de yayımladığı haberde, Hamas'ın İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenlediğini ve bunun büyük bir istihbarat zaafı olduğunu yazdı.

"İsrail tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmadı"

İsrailli askeri analist Avi Benayahu, Maariv gazetesindeki makalesinde, İsrail'in hiç bilmediği özelliklere sahip, çok sayıda ölü, yaralı ve kaçırılanların olduğu sürpriz bir savaşın içinde olduğunu ifade etti.

Benayahu, sinirleri yıpratacak uzun ve zor bir dönemin kendilerini beklediğini kaydederek şöyle dedi:

Hamas'ın ekonomiye ağırlık verdiği yönündeki düşüncenin hatalı olduğu ve İsrail'in milyarlarca şekel harcayarak inşa ettiği duvarın da çöktüğü ortaya çıkmıştır.



Saatlerdir televizyonun karşısındayım ve şaşkınlıktan dişlerimi gıcırdatıp gözlerimi ovalıyorum. Çünkü İsrail tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmadı.

"İsrail'in iç meselelerle meşgulken bir kez daha gafil avlandığı"

Yaşananları "büyük bir başarısızlık" olarak nitelendiren David Horovitz ise The Times of Israel'deki yazısında, şöyle dedi:

Yom Kippur Savaşı'nın üzerinden 50 yıl geçtikten sonra bugün İsrail, Arap orduları değil de Hamas tarafından sürpriz bir saldırıya uğradı.



İsrail'deki siyasetçiler acil toplantıya giderken basında da 'İsrail'in iç meselelerle meşgulken bir kez daha gafil avlandığı" yönünde eleştiriler yer almaya başladı.

"Sürprizlere hazırlıklı olmada başarısız olunmuştur"

İsrailli uzmanlar, Hamas'ın, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen sızma operasyonunu hiç kimseye duyurmadan gerçekleştirmiş olmasını da sorguladı.

Haaretz gazetesi analistlerinden Amos Harel, yaşanan saldırının siyasi şoklara neden olacak büyük bir başarısızlık olduğunu kaydetti ve şöyle devam etti:

İçinde bulunduğumuz durum, acı verici tarihi bir karşılaştırma yapmayı gerektiriyor. İsrail'in Gazze'ye dair düşüncesi çökmüştür. Siyasette, savunma kuvvetlerinin konuşlandırılmasında ve sürprizlere hazırlıklı olmada başarısız olunmuştur.



Cumartesi gecesi İsrailli siyasetçiler ve komutanlar, evlerinde güven içinde uyumuş ve erken uyarı olmadığı için kuvvetler takviye edilmemiştir.



Askeri istihbarat ve Genelkurmay Başkanlığının, "Hamas'ın önceki savaşlardan ders çıkardığını ve yeni bir savaşa girme niyetinde olmadığını" iddia ettiğini belirten Harel, "Yüzlerce Hamas mensubu kimseye duyurmadan bu sürpriz saldırı için aylardır hazırlık yaparken İsrail'de, Gazze'den ülkeye girişine izin verilen işçilerin sayısının artırılıp artırılmayacağı tartışılıyordu.

"Görünüşe göre tüm sistem çöktü"

Hamas'ın, 2014'teki Koruyucu Hat Operasyonu'ndan ders çıkardığını ve buna göre hazırlık yaptığını dile getiren Harel, şunları kaydetti:

Hamas, bu sefer, ordunun olduğu bölgelere saldırdı. Anlaşılan o ki bu alanlarda teyakkuz hali düşüktü ve askeri güçlerin sayısı azdı. Aynı şekilde Gazze Tümeni Karargahı'nda ve diğer birkaç askeri üste de çatışmalar yaşandı.



Tek sorun, istihbarat zafiyeti değildi. Görünüşe göre tüm sistem çöktü. İsrail, Mısır ordusu ya da Hizbullah ile savaştığında böyle bir şey olmadı. Bu sefer, daha küçük bir grup (Hamas), İsrail'e 1973 darbesinden daha acı verici bir darbe vurdu

"İstihbarat açısından bir başarısızlık"

İsrailli eski bakanlardan Meir Sheetrit ise Maariv gazetesindeki yazısında, "İsrail'in yaşadığı utançla" ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu hem siyasi ve operasyonel açıdan hem de istihbarat açısından bir başarısızlık. Düşmanın buldozerle çitleri aşıp Toyota marka araçlarla içeri girmesini ve onları durduracak kimsenin olmamasını nasıl açıklayabiliriz? İsrail ordusu nerede? En modern silahlar ve insansız hava araçları, helikopterler, tanklar, askerler nerede? Bu utancın silinmesi mümkün değil.

"Bu korkunç gerçeğe inanmakta güçlük çekiyorum"

Saldırının, Mısır'ın 6 Ekim 1973 tarihinde başlattığı Yom Kippur Savaşı'nın yıl dönümünde gerçekleştiğini hatırlatan Sheetrit, "2023 yılının başarısızlığı, Yom Kippur Savaşı'nın başarısızlığından daha kötü. Yüzümüze bir tokat gibi çarpan bu korkunç gerçeğe inanmakta güçlük çekiyorum." ifadelerini kullandı.

"Başarısızlığın yaşanmasından utanç duyuyorum"

İstihbarat sistemlerinin yanı sıra Pegasus adlı casus yazılıma sahip bir ülkenin böyle bir konuda başarısız olmasına inanmanın güç olduğunu dile getiren Sheetrit, şu değerlendirmede bulundu:

İsrail hükümetlerinde görev yapan eski bir bakan olarak, İsrail Savunma Kuvvetlerinde görev yapan bir subay olarak, İsrail'de böyle tehlikeli bir başarısızlığın yaşanmasından utanç duyuyorum.



Sheetrit, savaşın son bulmasının hemen ardından bu feci başarısızlığın tüm sorumlularının adalete sevk edilmesi için soruşturma komitesi kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)