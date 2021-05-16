İsrailli Yahudi Neiman: İsrail bizim paralarımızla çocukları öldürüyor

İsrailli aktivist Ofer Neiman, İsrail hükümetinin vergilerle Filistinli çocukları öldürdüğünü söyleyerek "Bizim için bu kabul edilemez." dedi.

İsrail hükümetinin, Filistin’e yönelik saldırgan tutumları bazı İsrailli Yahudiler tarafından da eleştiriliyor.

İsrailli insan hakları aktivisti Ofer Neiman ve onun gibi düşünen bazı Yahudiler, İsrail – Filistin meselesinin insan hakları temelinde çözülmesi gerektiğine inanıyor.

“HÜKÜMET BİZİM PARAMIZLA ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR”

Filistin’e yönelik saldırılarını sürdürürken Neiman, "İsrail Gazze'de çocukları öldürüyor. Ayrım gözetmeksizin saldırıyor ve bu daha çok çocuğu öldüreceği anlamına geliyor. Ve bu (ölümlerin) masraflarını da biz İsrailli vergi mükellefleri olarak ödemek zorundayız. Hükümet bizim paramızla yeniden Filistinli çocukları öldürüyor. Bizim için bu kabul edilemez." dedi.

Bu duruma karşı çıkmak için bazı Yahudilerle Filistinlilerin hakları için uluslararası çalışmalar yaptıklarını söyledi.

ABD KONGRESİ’NDE FİLİSTİN’E DESTEK ARTIYOR

2014 yılında 2 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği savaştan beri yürüttkleri kampanyaya özellikle ABD’deki Yahudi gençlerden gelen desteklerin arttığını ifade etti.

Neiman, ABD Kongresi’nde Filistin’e destek verenlerin arttığına dikkat çekerek Ilhan Omar ve Rashida Tlaib gibi ABD'nin İsrail politikalarına karşı sesini yükselten insanlar olduğunu vurguladı.

“BU POLİTİKALAR İŞE YARAMAZ”

İsrail’in mevcut politikalarında kısa vadede bir değişim olmayacağını düşünen Neiman, bir çok İsraillinin bu saldırgan tutumun bir çıkmaz sokak olduğunu anlayacaklarını öngördüğünü belirtti. Neiman sözlerine şöyle devam etti:

“Bu politikalar işe yarayamaz. 2014'te daha çok İsrailli, Netanyahu'nun ve İsrail ana akım siyasilerinin bir şekilde bu sorunu çözeceğine inanıyordu. Şimdi ise bence burada bir kriz olduğu ve bunun askeri politikalarla çözülemeyeceği yönünde etraflı bir anlayış var."

İsrailli aktivist bu problemin kimseye ayrımcılık yapmadan haklarının tanınmasıyla çözüleceğine inandığını söyledi. Neiman Uluslarası Af Örgütü gibi insan hakları örgütlerinin çabalarını desteklediğini belirtti.

“İSRAİLLİ BAZI ÜST DÜZEY YETKİLERİ SORUŞTURMASINI İSTEDİK.”

İnsan haklarının herkese eşit dağıtılması gerektiğini söyleyen Neiman sözlerini şu şekilde bitirdi:

"İnsanların tamamına ayrımcılık olmadan eşit hakların tanınması gerek. Din ya da etnik temele bakmadan eşit haklar tanınmalı. Bu Yahudilere de eşit hak verilmesi anlamına geliyor ama tabii şu anda hakları verilmeyenler Filistinliler. Benim yaklaşımım bu şekilde. İnsan haklarının eşit şekilde herkese sağlanması. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Burası asıl karmaşık kısmı tabii. Bunun için yürüttüğümüz kampanyalara devam etmeliyiz.

Bunlardan en önemli olanlarından biri İsrail'i boykot hareketi olan BDS hareketi. Bir diğeri de buradaki insan hakları ihlallerini soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi. Benim de imzaladığım bir mektubu 250 İsrailli daha imzaladı ve bunu UCM'ye vererek muhtemel savaş suçlusu olan İsrailli bazı üst düzey yetkileri soruşturmasını istedik.”



