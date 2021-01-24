İsrailli Yahudiler, Filistinlilere köpeklerle saldırdı

Mesafer Yatta bölgesindeki toprakları kontrol altına almak isteyen Yahudi yerleşimcilerin saldırı girişimlerinde, aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistinliler, El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta bölgesinde Yahudi yerleşimcilere yönelik gösteri düzenledi.

Bölgedeki toprakları ele geçirme girişimlerine ve bölge halkına yönelik saldırılarına karşı yapılan gösterilerde, birçok Filistinli yaralandı.

Yahudi yerleşimciler İsrail askerlerinin himayesi altında gösteriye katılan aralarında gazetecilerin de bulunduğu Filistinlilere köpeklerle saldırdı.

KÖPEKLERLE KOVALANDILAR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler tarafından köpeklerle kovalanan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kameramanlarından Hamza el-Hattab ve Meşhur el-Vahvah'ın vücutlarında morluklar oluştu. Hattab tedavi için hastaneye nakledildi.

TEVAMİN KÖYÜNE YAPILAN SALDIRILAR PROTESTO EDİLDİ

Gösteriye katılan Mesafer Yatta bölgesindeki Susya Köy Meclisi Sözcüsü Nasr Nevacia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, bölgedeki Tevamin köyü sakinlerine yönelik devam eden saldırıları protesto ettiğini belirtti.

TARIM ARAZİLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Bir haftadır köydeki Mur ailesinin yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını, yerleşimcilerin aileyi yaşadıkları mağaralardan çıkarmaya ve sahip oldukları tarım arazilerini terk etmeye zorladıklarını kaydeden Nevacia şunları ifade etti:

"Mur ailesinin toprakların kendilerine ait olduğunu kanıtlayan yasal belgeleri var ancak İsrail ordusu onları yerleşimci saldırılarından korumuyor."





YERLEŞİMCİLER TARAFINDAN SALDIRIYA MARUZ BIRAKILIYORLAR

Filistinli yetkililer, Mesafer Yatta bölgesi sakinlerinin sürekli olarak topraklarını kontrol altına almak isteyen yerleşimciler ve İsrail ordusu tarafından saldırılara maruz kaldığını belirtiyor.