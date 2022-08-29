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    İsrailli yerleşimci, araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palayla saldırdı

    Celile bölgesinde otoyolda aracından inen İsrailli yerleşimci, eline aldığı pala ile araçta küçük çocukları bulunan Filistinli aileye saldırdı.
    • 29.08.2022 - 23:22
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    İsrailli yerleşimci, araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palayla saldırdı

    İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesindeki "Carmiel" yerleşim bölgesinde otoyolda seyir halindeyken İsrailli yerleşimci ile Filistinli aile arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. İsrailli yerleşimci, eline aldığı pala ile araçta küçük çocukları bulunan Filistinli aileye saldırdı.

    Aracın kapısını son anda kapattılar

    Aracın kapısını açmaya çalışan ve son anda engellenen saldırgan, defalarca elindeki pala ile araca vurdu.

    Araçta bulunan Filistinli küçük çocuk ve kadın ise korkudan çığlık attı.

    Olay yerinden ayrılan saldırganın daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

    İsrailli yerleşimci, araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palayla saldırdı - VİDEO

    İsrailli yerleşimci, araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palayla saldırdı #1

    İsrailli yerleşimci, araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palayla saldırdı #2


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