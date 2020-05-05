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    İsrailli yetkililer: İran, Suriye'den çekiliyor

    İsrailli savunma yetkilileri, Suriye'deki İran destekli güçlerin sayısının azaldığını iddia etti.
    • AA
    • 05.05.2020 - 17:59
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    İsrailli yetkililer: İran, Suriye'den çekiliyor

    İsrailli yetkililer, İran'ın Suriye'deki bazı askeri üsleri boşalttığını ve bu ülkedeki güçlerinin sayısını azalttığını iddia etti.

    İsrail basınına konuşan ve isimleri açıklanmayan savunma yetkilileri, İsrail uçaklarının gece saatlerinde Suriye topraklarına girerek, ülkenin kuzeyinde yer alan Halep ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği yönündeki haberlere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

    "İRAN, SURİYE'DEN AYRILMAYA BAŞLADI" İDDİASI

    Söz konusu yetkililer, İran destekli güçlerin daha önce kontrollerinde olan çok az sayıda üssü boşalttığını ve bu güçlerin Suriye'den ayrılmaya başladığını ileri sürdü.

    İSRAİL: HEDEFİMİZ İRAN'I SURİYE'DEN ÇIKARMAK

    Yetkililer, çatışmaların azalması nedeniyle Suriye'deki İran destekli güçlerin sayısının da azaldığını öne sürdü.

    İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni hedefinin İran güçlerini Suriye'den çıkarmak olduğunu söylemişti.

    İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARI

    İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

    Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esad rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

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