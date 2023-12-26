İsrailli yetkililerin Noel paylaşımlarına tepki yağdı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hristiyan alemine yönelik Noel paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

AA & Ensonhaber

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 8 binden fazlası çocuk ve 6 binden fazlası kadın olmak üzere 20 bin 674'e yükselirken İsrailli yetkililerin Noel paylaşımları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Canavarlarla karşı karşıyayız. Çocukları ebeveynlerinin önünde, ebeveynleri de çocuklarının önünde öldüren, kadınlara tecavüz edip başlarını kesen, bebekleri diri diri yakan, bebekleri rehin alan canavarlarla" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Netanyahu'nun bu paylaşımına karşılık verdi.

Profilinde ABD bayrağı bulunan onaylı bir hesap, öldürülen Filistinliler için kilise önünde düzenlenen ayinden fotoğraf paylaşarak, "Gerçekten biz Hristiyanların Noel'ini mi kutluyorsun?" ifadesini kullandı.

Başka bir kullanıcı da Gazze'de hayatını kaybedenlerin yakınlarının haykırışlarının ve Gazze'ye yönelik saldırıların yer aldığı bir videoyu paylaşarak, "Etnik temizlikte, savaş suçlarında, katliamlarda ve acılarda 80 gün ve 75 yıl oldu" açıklamasında bulundu.

Ayrıca binlerce kullanıcı Filistin'in yanında olduğunu belirten paylaşımlar yaparak Netanyahu'nun mesajına tepki gösterdi.

IDF'nin Noel paylaşımı da tepkiyle karşılandı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Noel için yaptığı paylaşım da sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Gazze'de saldırılar sonucunda yıkılan kilisenin fotoğrafını paylaşan bir kullanıcı, "Dünyanın en eski üçüncü Ortodoks kilisesini bombaladığın zamanı hatırla İsrail" ifadesini kullandı.

Başka bir kullanıcı, "Noel'i kKutlamak için kiliseyi mi bombaladın?" şeklinde karşılık verdi.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları da Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentinde bombalanan kilisenin görüntüsünü paylaşarak, "Bana mutlu yeni bir yıl dileme" ifadesini kullandı.

Kullanıcılardan bir diğeri de "Noel günü İsa'nın doğum yerine zarar vermek ve ardından bu tweeti paylaşmak inanılmaz derecede çılgınca" ifadesine yer verdi.