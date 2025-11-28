İsrailliler, Batı Şeria'da camiyi ateşe verdi

- İsrailliler, Batı Şeria'da Selfit Valiliği'ndeki El-Felah Camii'ni ateşe verdi.
- Filistinliler yangını kontrol altına aldı, ancak camide hasar oluştu.
- Olay sonrası, ırkçı sloganlar yazıp kaçtılar.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Selfit Valiliği'nin batısındaki Bidya kasabasının Ebu Zeyn bölgesindeki El-Felah Camii civarına baskın düzenleyerek caminin bazı kısımlarını ateşe verdiği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde bölge sakinlerinin müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı, camide hasar oluştuğu ifade edildi.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
İsraillilerin, caminin yakınındaki bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.