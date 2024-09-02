İsrailliler sokağa döküldü: Esirler için genel grev yapılıyor Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının isteyen İsraillilerin genel grevi sonucu Tel Aviv'de hayat adeta durma noktasına geldi.

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AA

İsrail'de sular durulmuyor...

Sivil halk ve hükümet arasında, Gazze'de yaşanan savaş konusundaki fikir ayrılıkları giderek büyümeye devam ediyor.

Hükümetin kararlarını desteklemeyen siviller sokaklara döküldü.

İSRAİL'DE GENEL GREV YAPILIYOR

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un, hükümetin "Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması" talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev başladı.

İsrail'de sabah saatlerinden itibaren işçi sendikasının ilan ettiği genel grev kapsamında İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Ben Gurion Havalimanı'nda gidiş seferlerinin sabah 08.00-10.00 arası aksadığı, geliş seferlerinin ise çalıştığı bildirildi.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR AKSADI

İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nın bugün açık olduğunu ve 60 bin kişinin yolculuk yapmasının planlandığını belirterek, tüm hava yollarının yerel saatle 08.00-10.00 arası seferlerini yeniden planladığını söyledi.

Havalimanında gidiş seferleri için sabahın erken saatlerinde kontuarlarda kuyruklar oluştu.

Havalimanının sefer ekranında bazı uçuşların rötar yaptığı ancak daha sonra seferlerin zamanında kalkmasının planlandığı görüldü.

DÜKKANLAR KEPENK İNDİRMEYE BAŞLADI

Batı Kudüs'teki Mamilla isimli alışveriş merkezindeki dükkan ve işletmeler greve katılarak kepek indirdi.

Tel Aviv'in merkezindeki Azrieli isimli AVM'deki dükkan ve işletmelerin yarısından fazlasının greve katılarak kepenk indirdiği ancak kalanlarının bugün çalıştığı belirtildi.

KAMU ŞİRKETLERİ DE GREVE KATILIYOR

Bazı toplu taşıma otobüs şirketleri ve raylı seferlerin öğlen 12.00'ye kadar çalışmayacağı, bazı şehirlerde de tren ve tramvayların düşük kapasite çalıştığı aktarıldı.

İsrail Havalimanları İdaresi, İsrail Liman İşletmeleri, Hayfa, Usdud (Aşdod), Hadera Limanları, İsrail Elektrik Şirketi ve İsrail Posta Hizmetleri gibi kamu şirketlerinin bugün greve katıldığı kaydedildi.

ULUSAL BANKALAR DA KATILIM SAĞLADI

Bazı üniversiteler ve belediyelerin yanı sıra bazı ulusal bankaların da bugün greve gittiği, Göç İdaresi, Vergi İdaresi, Parklar, Bahçeler İdaresi gibi kurumların da bugün işe gitmeyeceği ifade edildi.

Hastanelerin hafta sonu düzeninde çalışacağı, anaokulu ve kreşlerin kapanacağı, okullarınsa yarım gün eğitim yapacağı aktarıldı.

SİYASİ VE EKONOMİK TABLO ELEŞTİRİLİYOR

İsrail'de sigorta, alışveriş merkezi işletmecileri, tekstil, telekomünikasyon gibi birçok sektörden özel şirketlerin de bugün greve katıldığı ve hükümeti "siyasi ve ekonomik tablo" nedeniyle eleştirdiği bildirildi.

İsrail genelinde bazı AVM'lerin bugün kapalı olduğu görüldü.

GAZZE'DE ATEŞKES TALEP EDİYORLAR

Öte yandan, grevle eş zamanlı İsrail genelinde onlarca noktada binlerce kişinin, hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteriler yaptığı bildirildi.

HÜKÜMET GREVİN DURDURULMASI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

İsrail'de hükümet, grevin, işçi işveren anlaşmazlığı nedeniyle değil "siyasi amaçla" yapıldığı iddiasıyla durdurulması için Ulusal İşçi Mahkemesi'ne başvurdu.

Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in talebiyle yapılan başvuruda "grevin devletin işleyişini aksattığı, sağlık, eğitim, ulaşım ve güvenlikte ülkenin içinden geçtiği olağanüstü halde aksamaya yol açtığı" savunuldu.

Mahkemenin bugün öğlen saatlerinde toplanarak devletin sunduğu "grevin durdurulması" talebini görüşeceği belirtildi.

Hükümetin yaptığı başvuru üzerine Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, Ulusal İşçi Mahkemesi'ne grevin bugün yerel saatle 18.00'de sona ereceğini bildirdi.

NELER OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu iddia ederek, anlaşma olmamasındaki suçu Hamas'a atmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)