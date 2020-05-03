İsrailliler yine hükümeti protesto için sokağa çıktı

İsrailliler yine hükümeti protesto için sokağa çıktı

İsrail Yüksek Mahkemesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurmasına yapılan itirazı değerlendirmesi öncesi Tel Aviv ve birçok şehirde koalisyon karşıtı gösteri düzenlendi.

İsrail'de aylardır süren hükümet karşıtı protestolar, koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor.

Her hafta sonu Tel Aviv’deki Rabin meydanında toplanan İsraillilerin koroavirüse karşı sosyal mesafe kurallarına uydukları cumartesi protestoları rutine dönüştü.

Bugün de yaklaşık 1000 gösterici, Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın kurduğu koalisyon hükümetini protesto etti.

BİRÇOK ŞEHİRDE PROTESTO EDİLDİ

Bu hafta Tel Aviv'in yanında, Kudüs, Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım şehirlerinde de protestolar vardı.

"YOLSUZLUK HÜKÜMETİNE KARŞIYIZ"

Sık sık “Yolsuzluk hükümetine karşıyız” şeklinde slogan atan Netanyahu karşıtı göstericiler, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak aralarında 2 metre mesafe bıraktı.

Netanyahu ile Gantz, 20 Nisan’da koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.

YÜKSEK MAHKEME İTİRAZI DEĞERLENDİRECEK

Yüksek Mahkeme, yarın "hakkında dava açılan milletvekilinin koalisyon hükümetini kuramayacağı" gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendirecek.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 28 Ocak’ta 3 ayrı yolsuzluk soruşturması nedeniyle Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye göndermişti.

İsrail yasaları gereği, hakkında dava açılsa da başbakan görevine devam edebiliyor.