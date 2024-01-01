İsraillileri sokağa döken yargı reformunun tartışmalı yasası iptal edildi İsrail’de Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı 7’ye karşı 8 oyla iptal etti. İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasa iptal edilmiş oldu.

İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarla üzerinde durduğu tartışmalı yargı reformuna karşı çıkılan, büyük protestolara neden olan İsrail'deki hükümet kararı, Yüksek Mahkeme heyeti tarafından incelendi ve sonuçlandı.

Yüksek Mahkeme, hükümetin eleştiri aldığı ve mahkemenin kararlarını engelleme yetkisini sınırlayan yargı reformunun ilk bölümünü içeren yasayı, 8'e karşı 7 oyla iptal etti.

İsrail tarihinde bir ilk

Bu karar, Yüksek Mahkeme'nin İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içinde yer alan bir yasayı iptal ettiği önemli bir anı temsil ediyor.

Heyette yer alan 15 yargıçtan 12'si, mahkemenin Temel Yasaları iptal etme yetkisinin meşru olduğu konusunda hemfikirken, bu karar önemli bir örnek teşkil ediyor.

Hükümet ise karara tepki göstererek, Yüksek Mahkeme'nin Temel Yasaları iptal etme yetkisinin olmadığını savunuyor.

Tartışmalı yargı reformu

İsrail’de Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısı 24 Temmuz’da mecliste 3’üncü kez yapılan oylamada 64 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Muhalefet ise meclisi terk ederek oylamayı boykot etmişti. Ülkede protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme’nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmıştı.

İsrail'in yazılı bir anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı organı olarak görev yapıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)