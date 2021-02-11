İsraillilerin, Asya ülkesine yasa dışı füze sattığı ortaya çıktı

İsrail'de üretilen füzelerin, ismi açıklanmayan ülkeye satıldığı belirtildi. Yaşananların, ulusal güvenliğe zarar vereceğinden endişe ediliyor.

İsrail'de 20'den fazla şüpheli, yasa dışı füze satışı gerçekleştirdiği gerekçesiyle soruşturmaya alındı.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), yasalara aykırı olarak füze ürettiği ve bir Asya ülkesine sattığı şüphesiyle 20'den fazla İsrailliyi soruşturduğunu duyurdu.

"DEVLET GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇ İŞLENDİ"

Şin Bet, İsrail polisiyle yaptığı ortak yazılı açıklamada, Asya ülkesinin hangisi olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşmazken, bu ülke adının medyada yayınlanmasının yasak olduğuna vurgu yaptı.

Açıklamada, son aylarda, aralarında güvenlik sektöründen emekli kişilerin de bulunduğu 20'den fazla İsrailli şüphelinin, devlet güvenliğine karşı suç işledikleri, Güvenlik İhracat Kontrol Yasası'nı ihlal ettikleri ve kara para akladıkları gerekçesiyle soruşturulduğu belirtildi.

"FÜZELER YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE GELİŞTİRİLİP SATILDI"

Söz konusu açıklamada, "Soruşturma sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bir şekilde füze geliştirdiği, ürettiği, test ettiği ve bu füzeleri kanunlara ayrı bir şekilde Asya'daki bir ülkeye sattığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yüksek meblağlar karşılığında söz konusu Asya ülkesindeki kurumlardan çalışma talimatı aldıkları tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

"ULUSAL GÜVENLİĞE ZARAR VERECEK"

Açıklamada ayrıca, yürütülen soruşturmayla yabancı çevrelerin İsraillilere karşı çalışma yöntemlerine, anlaşmaların gizlenmesinde kullanılan tekniklere ve mali bedellerin nasıl transfer edildiğine dair önemli bilgiler elde edildiği belirtildi.

Şin Bet'ten yapılan açıklamada, İsrailliler tarafından işlenen bu tarz suçların ve gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin ulusal güvenliğe zarar vereceği hatırlatıldı.