İsraillilerin iç savaş korkusu İsrailli bir gazetenin düzenlediği anketine göre İsrail vatandaşlarının yüzde 58'i iç savaştan korkuyor.

AA

İsrail'de 6'ncı kez başbakanlık koltuğuna oturan Binyamin Netanyahu, göreve gelmesinin hemen ardından tepkilerle karşılaşmıştı.

Netanyahu, giriştiği yargı reformu ile de tepkileri toplumsal bir harekete çevirdi.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içermesi nedeniyle protestolar başladı.

Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

Bu kapsamda İsrail'in "Maariv" gazetesi konuya ilişkin bir anket düzenledi.

İsraillilerin yüzde 58'i iç savaştan korkuyor

Ankete göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 58'i ülkede bir iç savaşın patlak vermesinden korkuyor.

Anket verilerine göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 38'i iç savaş ihtimalinden çekinmezken, yüzde 4'ü anketi cevapsız bıraktı.

24 Temmuz'da kabul edildi

Ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı 24 Temmuz'da İsrail Meclisinde kabul edilmişti.

Yasa tasarısının onaylanmasının ardından yüzlerce İsrail askeri görevi bırakırken, ankette İsrail vatandaşlarının yüzde 49'unun bu süreçte "ordunun yetersiz kalacağından çekindiği" yer aldı.

İsrail vatandaşlarının yüzde 36'sı yargı reformunun "derhal durdurulması" gerektiğini düşünürken, yüzde 29'u da yasanın muhalefetle uzlaşı yoluyla kanunlaşmasını istiyor.