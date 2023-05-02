İşsizliğe sıra dışı çözüm: 300 bin Çinli kırsal bölgeye gönderilecek Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde genç işsizliği sorun yaratacak boyuta ulaştı. Çözüm olarak ise 300 bin kişiyi kırsal bölgelere iki üç yıllığına yollayıp iş bulmalarını sağlamak düşünülüyor.

ensonhaber.com

Çin'in güneydoğusundaki 125 milyonu aşkın nüfusa sahip Guangdong eyaleti aynı zamanda ülkenin en zengin bölgesi.

Geçen ay eyalet yönetimi yüksekokul mezunlarının ve genç girişimcilerin kırsal bölgelerde iş bulmasına yardımcı olacağını açıkladı.

Çin'de 16 ila 24 yaşında olup da kentlerde yaşayan gençlerin işsizlik oranı resmi rakamlara göre yüzde 19,6.

Bu, şimdiye kadar bu konuda kayda geçirilen en yüksek oran.

CNN'in tahminlerine göre yaklaşık 11 milyon kentli genç işsiz.

Bu sene rekor seviyede öğrenci üniversiteden mezun olacak, bu da yaklaşık 11,6 milyon kişinin daha iş arayacağı anlamına geliyor.

Ülkenin ekonomik büyümesi yavaşladı

Singapur merkezli Hinrich Vakfı'ndan araştırmacı Alex Capri, 2020 kasımındaki gösterileri hatırlatarak şu ifadeleri kullanıyor:

Eğer Kovid-19 protestoları bir şey ortaya koyduysa o da kentlerdeki iyi eğitimli ve öfkeli çok sayıda gencin iktidardaki Çin Komünist Partisi'ne büyük sorunlar yaratabileceğidir. Onları kırsaldaki küçük köylere dağıtmak bu riski düşürebilir ve bir ihtimal Çin'deki gelir adaletsizliğini azaltabilir.

Ülkenin ekonomik büyümesindeki yavaşlama işsizliğe neden olarak görülüyor.

Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3'le 1976'dan bu yana en düşük ikinci yıllık büyüme oranını kaydetmişti.

Büyüme oranındaki dalgalanmada Çin'de Omicron vakalarının tetiklediği Kovid-19 salgınları nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri ve karantina kısıtlamaları etkili oldu.