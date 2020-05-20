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    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan çocuklar için maske uyarısı

    Bugün dışarı çıkan çocuklara ve ebeveynlerine seslenen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Maske ve sosyal mesafe kuralını hatırlatarak hepinize güzel vakit geçirmenizi diliyorum." dedi.
    • AA
    • 20.05.2020 - 13:51
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    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan çocuklar için maske uyarısı

    14 yaş altı çocuklar, koronavirüs tedbirleri altında bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çocukları ve ailelerini maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

    Yerlikaya'nın mesajı şu şekilde:

    MASKE VE SOSYAL MESAFE HATIRLATMASI

    "Çocuklarımız bugün dışarı çıkacakları için çok heyecanlılar, biliyorum.

    Sevgili anne babalar bu güzel havanın tadını çıkarırken çocuklarımızı ve kendinizi korumayı unutmayalım.

    Maske ve sosyal mesafe kuralını hatırlatarak hepinize güzel vakit geçirmenizi diliyorum."

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