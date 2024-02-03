İstanbul'da Gazze için sessiz protesto: Doktorlar yürüdü Hekimler, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek için pankartlarla yürüdü. Açıklama yapan doktorlar, "Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.

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AA

İstanbul'da görevli doktorlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Doktorlar, Bebek Hümayun-u Abad Camii önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan doktorlar, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı pankartlar eşliğinde Mısır Konsolosluğu'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan doktor Dıhye Sezen, İsrail'in terör devletine dönüşerek Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgali devam ettirdiğini, evleri, okulları, hastaneleri bombalayarak Gazze halkını abluka altında açlığa mahkum ettiğini söyledi.

Sezen, su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail'in, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştirmeye devam ettiğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi

Gazze halkının un bulamadığı için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı haberlerinin geldiğini aktaran Sezen, şöyle konuştu:

Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor.



Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze'ye açılan tek kapı olan Refah Sınır Kapısı, aynı zalim elin ablukası altında insani yardımlara neredeyse hiç geçit vermiyor.

"Tüm insanlığı bu konuda ses vermeye davet ediyoruz"

Sezen, Refah Sınır Kapısı'nın mutlaka açılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Devletimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, milletimizi ve tüm insanlığı bu konuda ses vermeye davet ediyoruz.



Bu duyarlılıkla gerçekleşen tüm adımlara, bildirilere, yürüyüşlere olan desteğimizi de dile getirmek istiyoruz.

"Boykot çağrımızı tekrarlıyoruz"

Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin en büyük silahlarından birinin boykot olduğunu aktaran Sezen, "Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz." dedi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)