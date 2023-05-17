İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji, İstanbul ve çevre iller için kritik bir uyarı yayınladı. Vatandaşlardan, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

AA Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Sağanak yağışın, yarın İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden açıklama yapıldı. Kuvvetli sağanak geliyor Yarın Marmara'nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sel ve su baskını uyarısı Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Gözden Kaçmasın İstanbul trafiğinde Mahmutbey çilesi Haberin Detayları