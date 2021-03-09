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    İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne dayak

    Makas atarak diğer sürücüleri tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsü, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 13:34
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    İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne dayak

    İstanbul'da akan trafikte hem makas atıp hem de araçları sıkıştırarak ilerleyen kamyonet şoförü darbedildi.

    Bağcılar-İstoç bağlantı yolunda, bir araç ile kamyonet birbirlerine makas atarak akan trafikte ilerleyemeye başladı.

    Makas atan sürücüler, bir süre sonra diğer araçları da sıkıştırmaya başladı. Duruma tepki gösterenler, kamyonet sürücüsünü durdurdu.

    KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE DAYAK

    Kamyonet şoförü, levye ile araçtan inip sürücülerin üzerine yürümeye başladı.

    Diğer sürücüler, elinden levyeyi aldıkları kamyonet şoförüne saldırdı. Yaşananlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne dayak ViDEO

    İstanbul da trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne dayak #1

    İstanbul da trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne dayak #2

    İstanbul da trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne dayak #3

    İstanbul da trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne dayak #4

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