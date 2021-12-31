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    İsveç, 27 bin 340 Suriyeliye vatandaşlık verdi

    İskandinavya yarımadasındaki ülkenin, vatandaşlık verdiği Suriyeli sayısı belli oldu.
    • AA
    • 31.12.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 17:45
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    İsveç, 27 bin 340 Suriyeliye vatandaşlık verdi

    İsveç Göçmenler Ofisi rapor yayınladı.

    Rapora göre, ülkede 2021'de 85 bin kişi İsveç vatandaşlığına geçmeye hak kazandı.

    VATANDAŞLIK VERİLEN SURİYELİ SAYISI

    İsveç'te oturma ve çalışma izni bulunan 27 bin 340 Suriyeliye, bu yıl vatandaşlık verildiği belirtildi.

    Söz konusu Suriyelilerin yanı sıra 4 bin 67 Somalili ve 3 bin 471 Eritreli de vatandaşlığa geçti.

    5 YIL İÇİNDE VATANDAŞLIĞA GEÇME HAKKI

    İsveç'te oturma ve çalışma izni bulunan bir göçmen, 5 yıl içerisinde vatandaşlığa geçmeye hak kazanıyor.

    İsveç, 27 bin 340 Suriyeliye vatandaşlık verdi #1

    TOPLAM SAYI 150 BİN

    Avrupa'ya yönelik 2015 yılındaki sığınmacı akınından sonra İsveç'te, oturma ve çalışma izni kazanan Suriyelilerin sayısının yaklaşık 150 bin kişiye çıktığı açıklanmıştı.

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