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    İsveç Başbakanı Andersson: PKK bayrağını sallayanlarla ittifak yapmayacağız

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra, "PKK'nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini" ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:45
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    İsveç Başbakanı Andersson: PKK bayrağını sallayanlarla ittifak yapmayacağız

    NATO'ya üye olmak isteyen İsveç, Türkiye'nin vetosuna takılmıştı.

    Madrid'de yapılan NATO Liderler Zirvesi sonrası, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında anlaşma yapılmıştı.

    Bu anlaşmaya göre İsveç ve Finlandiya, terör iltisaklı kişileri Türkiye'ye iade edip PKK'nın yuvası haline gelmeyecekti.

    İki ülkeden de henüz bir terör suçlusu iadesi gelmezken, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    "PKK'nın bayraklarını sallayanlarla ortaklık yapmayacağız"

    Andersson, 11 Eylül’de yapılacak genel ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Seçim sonrasında kurulacak hükümete değinen Andersson, seçimden sonra terör örgütü PKK’nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.

    İsveç Başbakanı Andersson: PKK bayrağını sallayanlarla ittifak yapmayacağız #1

    "PKK bayrağı sallamaları hükümetin yararına bir şey değil"

    Andersson, “Bir terör örgütü olarak damgalanmış olan PKK'nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı şimdilik düşünmüyoruz. PKK bayrağı sallamaları hükümetin yararına bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

    İsveç Başbakanı Andersson: PKK bayrağını sallayanlarla ittifak yapmayacağız #2


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