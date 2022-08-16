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    İsveç Başbakanı Andersson'dan mutabakat açıklaması

    NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin şartlarını kabul eden İsveç'in sözünde durmayacağı düşüncesi akılları karıştırırken, Başbakan, 'Ankara ile anlaşılan zaptı yerine getireceğiz' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 12:31
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    İsveç Başbakanı Andersson'dan mutabakat açıklaması

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmeye çalışan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin vetosuna takılmıştı.

    Gerçekleştirilen toplantılar sonrasında Türkiye'nin tüm şartlarını kabul eden iki ülke için süreç başladı.

    "Terör yuvası" olarak adlandırılan ülkelerin sözlerinde durmayacağı seçeneği akılları karıştırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mutabakat zaptına uyulmaması halinde, süreci derhal durduracağını açıklamıştı.

    "Zaptın şartarını yerine getireceğiz"

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO üyeliğine itirazlarının üstesinden gelebilmek adına, Ankara ile üzerine anlaşılan mutabakat zaptı şartlarını yerine getireceğini söyledi.

    Dolandırıcılıktan aranan şahsı Türkiye'ye iade edecek

    Ayrıca düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta yapılan dolandırıcılıktan aranan bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesi kararıyla ilgili "İsveç ve uluslararası hukuka göre verildiğini ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

    İsveç Başbakanı Andersson'dan mutabakat açıklaması VİDEO



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